- Slujba de binecuvantare a Noului An 2021 va avea loc joi, imediat dupa Vecernie, pentru a respecta restrictiile de circulatie in vigoare in timpul starii de alerta, anunța AGERPRES. "In contextul prelungirii starii de alerta, in care deplasarea in afara domiciliului este interzisa dupa ora…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de astazi, prin hotarare, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 14 decembrie. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, joi seara, la Palatul Victoria, ca propunerea de prelungire…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, in sedinta de joi, sa propuna prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile, incepand din 14 decembrie. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi seara ca s-a hotarat sa se mențina masurile de pana acum cu o singura excepție.…

- Raed Arafat a declarat joi seara ca s-a stabilit, in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, sa se propuna prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. Restrictiile in vigoare la acest moment raman valabile, adaugandu-se noi restrictii in statiunile turistice. "Propunerea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca prelungirea starii de alerta, care este pe ordinea de zi a Guvernului nu va veni cu masuri restrictive noi. Orban a spus ca obiectivul este intrarea pe platou, ceea ce insa nu s-a intamplat. „Nu putem spune inca daca am intrat pe platou. Obiectivul nostru…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat o noua hotarare prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 14 noiembrie, a anuntat joi seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, in sedinta de Guvern. (Agerpres/…

- Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie. Secretarul de stat, Raed Arafat, a anuntat ca masca va fi obligatorie in toate spatiile deschise in localitatile unde indicele cazurilor de COVID depaseste 3 la mia de locuitor. „Astazi, in cadrul…

- La inceputul ședinței de Guvern de astazi, secretarul de stat in MAI Raed Arafat i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa includa pe agenda ședinței prelungirea starii de alerta in Romania."Domnule prim-ministru, va solicit includerea pe agenda de lucru a sedintei Guvernului a proiectului de hotarare…