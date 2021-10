Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Capitala a depașit vineri pragul de 7,5 și a ajuns la 7,68. Ieri, Bucureștiul avea o rata de infectare de 6,64 la mia de locuitor. Conform regulilor, cand incidența depașește 6 la mie, intra in vigoare noi restricții. Persoanele nevaccinate circula in weekend doar de la ora 5.00…

- Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și miercuri a trecut de pragul de 6 la mia de locuitori. Asta inseamna ca in București vor fi introduse restricții de noapte. Miercuri, rata de infectare in București este 6,33 la mie. Conform regulilor, cand incidența ajunge la 6 la mie, intra…

- Noi masuri au fost stabilite de catre CJSU Alba, in ședința de astazi, 28 septembrie 2021, pentru Municipiul Blaj, care va intra de maine, 29 septembrie 2021, ora 00.00, in scenariul ROȘU de combatere a pandemiei de COVID-19. Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19…

- La Cluj-Napoca și in alte doua comune din județul Cluj rata de infectare a trecut de 2 la mia de locuitori, astfel ca autoritațile au decis instituirea unor restricții, incepand de vineri, 17 septembrie 2021. Sunt și localitați in județ unde incidența a trecut de 3, respectiv 6 și 7 cazuri la mia de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, convocat miercuri de subprefectul Ovidiu Draganescu, a decis ca municipiul Timisoara va intra, de joi, pe anexa 4 privind unele restrictii anti-pandemice, ca urmare a cresterii indicelui de infectare cu SARS-CoV-2, care a ajuns la 2,23 la mia…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis impunerea de restricții in comunele Snagov și Ciorogarla, unde s-au inregistrat valori ale ratei de incidența cumulata calculata la 14 zile de 2,73/1000 locuitori, respectiv de 2,14/1.000 locuitori. Restricțiile se aplica din 9 septembrie,…

- Noile relaxari ale restricțiilor antiepidemice adoptate saptamana aceasta de Guvern, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența, intra in vigoare de duminca. Autoritațile au instituit un nou prag al incidențe cazurilor de SARS-CoV-2 pentru o perioada de 14 zile, anume 2 infecții la…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune noi masuri de la 1 august referitoare la desfasurarea activitatilor culturale, artistice si de divertisment, in functie de incidenta cazurilor de COVID-19. Restrictii legate de numarul participantilor sunt impuse si in cazul evenimentelor private…