Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat ca in condițiile in care numarul cazurilor de infectare nu crește necontrolat, vor fi impuse cu siguranța noi masuri de relaxare. Raed Arafat a declarat la Antena 3 ca suntem chiar in scadere in ceea ce privește numarul cazurilor de coronavirus și vor urma clar noi masuri de relaxare de la 1-2 iunie. Acesta a precizat ca masurile exacte vor fi discutate in Comitetului Național pentru Situații de Urgența maine. „Numarul cazurilor este stabil – per ansamblu suntem intr-o scadere, daca luam procentul cazurilor pozitive comparativ…