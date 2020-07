Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu este exclus ca autoritatile sa impuna masuri de restrictie "zonale sau regionale" acolo unde se va constata o crestere alarmanta a numarului de infectari cu SARS-Cov-2. In ceea ce priveste capacitatea sistemului sanitar de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu este exclus ca autoritatile sa impuna masuri de restrictie ”zonale sau regionale” acolo unde se va constata o crestere alarmanta a numarului de infectari cu SARS-Cov-2.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma, pe marginea unui studiu aflat pe masa Guvernului cu privire la posibilele evoluții in pandemie, ca nu este exclus ca autoritatile sa impuna masuri de restrictie ”zonale sau regionale” acolo unde se va constata o crestere alarmanta…

- Raed Arafat a precizat ca ”sunt cateva zone in tara care au presiune asupra lor, nu inseamna ca celelalte vor ramane fara presiune, e posibil sa se schimbe si acolo”. ”Noi, din pacate, undeva ne inecam la mal. Adica, noi am luat masuri, am facut, am iesit chiar destul de bine in prima faza…

- Grupul de Comunicare Strategica coordonat de Raed Arafat a pierdut urma a 316 persoane externate din spital, daca studiem comunicatele de azi și de ieri. De exemplu, miercuri, 1 iulie, grupul a transmis ca dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.749 au fost externate, dintre care 19.314 pacienți vindecați…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, pana astazi,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 1410 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.Pana ieri, 1394 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. anunța ca, pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri…

- Pe 26 februarie, Romania inregistra primul caz de coronavirus! De atunci și pana azi, 11.036 de romani s-au infectat, iar 601 dintre ei au murit.”Pana astazi, 26 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…