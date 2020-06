Restaurantele nu se deschid, a declarat Raed Arafat, marți, la Antena 3. „Raman terasele deschise dar nu si restaurantele in interior. Deci inca se asteapta pentru faza urmatoare. Asta e ce s-a discutat la acest moment, iar motivul e riscul de a raspandi in interiorul restaurantului pentru ca e spatiu inchis, e aer conditionat, e imposibil sa stea lumea cu masca in spatiul respectiv. Totusi e restaurant si nu ai cum sa faci acest lucru, asa ca riscul ramane inca ridicat. Asta a fost discutia cu colegii nostri si din cauza asta a ramas pe terase, in aer liber, dar la restaurante sa se aștepte.(...)…