Raed Arafat anunță că serviciile secrete sunt în alertă! Sunt grupuri organizate care fac asta Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a anunțat ca serviciile secrete sunt in alerta și incearca sa gaseasca cine raspandește știri false despre epidemia de coronavirus. "Acum uitam de unde am pornit și incepem sa aratam cu degetul, sa facem bașcalie. In spate sunt grupuri organizate care fac asta. Serviciile depisteaza, vad. Acolo unde este posibil sa limiteze daca sunt troli, daca sunt atacuri de undeva. Asta e o parte din activitatea lor. Nu sunt in legatura directa cu ei, dar daca vad de undeva ca sunt atacuri, trebuie sa ne protejeze. Nu intotdeauna se va reuși. Nu suntem intr-o epoca,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

