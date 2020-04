Raed Arafat anunță că saloanele de înfrumusețare se redeschid. Iată după ce reguli vor funcționa Dupa 15 mai starea de urgența se incheie și restricțiile se relaxeaza, au anunțat autoritațile. Romanii vor fi obligați sa poarte maști in spațiile publice și, deși cafenelele și restaurantele vor ramane inchise, saloanele de infrumusețare iși deschid porțile pentru clienți, dar respectand anumite reguli. Citește și: Cat vor costa maștile de protecție obligatorii pentru romani din luna mai „Ai nevoie de masuri speciale pentru frizerii, pentru cosmetica. Nu poți nelimitat sa le ții inchise, trebuie sa-și reia activitatea, dar sub o forma noua. Posibil ca nu vor avea zona de așteptare, trebuie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

