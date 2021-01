Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, este de parere ca impunerea așa-zisului certificat de vaccinare de care sa fie condiționat accesul in țarile membre UE va duce la grave discriminari ale celor care fie nu au acces la vaccin, fie nu se pot vaccina din diverse motive.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat faptul ca și persoanele care nu sunt incadrate in etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot vaccina impotriva coronavirusului. Șeful DSU spune ca aceste persoane pot fi vaccinate doar daca raman doze de vaccin nefolosite. „Intenția…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, s-a vaccinat luni. Luni, incepand cu ora 12.00, a inceput administrarea vaccinul impotriva COVID-19 personalului din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența. Vaccinat a fost și șeful structurii,…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, la Antena 3, ca deși unele țari ar putea sa condiționeze participarea la unele evenimente de vaccinarea anti-COVID, in Romania nu se va aplica o astfel de „discriminare”. „E posibil sa fie unele intalniri internationale…

- Proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta va fi analizat, vineri, in cadrul ședinței de Guvern. Premierul interimar Nicolae Ciuca spune ca prin asta se infirma zvonurile legate de faptul ca Romania va intra in lockdown. „Astazi in sedinta de Guvern vom lua o hotarare de guvern prin…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre vaccinul anti-COVID care ar urma sa ajunga in Romania in curand. Oficialul din MAI spune ca oamenii trebuie sa știe ca nu va fi folosit nimic ce nu prezinta siguranța. “Atunci cand va ajunge vaccinul in Romania se va…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri seara ca nu sunt interzise activitatile de campanie electorala, care se vor desfasura dupa anumite reguli, punctand faptul ca in unele zone acestea nu pot avea loc doar in mediul online.Citește și: Traian Basescu:…