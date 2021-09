Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii ar putea intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Intrebat, miercuri seara, daca va fi nevoie de certificatul verde la restaurant sau in…

- Peste 8.500 de posturi noi vor fi la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, anunța șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, dupa ședința de Guvern de miercuri. Raed Arafat a numit decizia „istorica”, deoarece va corecta „o problema foarte mare din punctul de vedere al…

- Eveniment Inaintari in grad, diplome, mulțumiri și felicitari pentru cei patru pompieri salvatori teleormaneni, la intoarcerea din Grecia august 24, 2021 10:50 Pompierii salvatori din Grecia au revenit in țara pe 16 august, dupa misiunile de succes impotriva flacarilor de pe Insula Evia, care s-au…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca sunt in discuție diverse masuri, inclusiv folosirea certificatului european de vaccinare aici, in țara. In alte state, certificatul verde, care atesta vaccinarea, testarea negativa sau trecerea prin boala…

- Avertisment dat de Raed Arafat: Acest val va fi diferit / Varianta Delta are un impact mai mare pe tineri si pe copii Noua varianta a coronavirusului are un impact mai mare pe tineri si pe copii, a spus, duminica seara, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, care a precizat…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat, vineri, ca autoritatile iau in calcul posibilitatea ca accesul in cinematografe sau muzee sa se faca doar cu „pașaportul”...

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca incepand cu 1 iulie, numarul persoanelor care pot participa la evenimente private – nunti, botezuri – a fost marit la maximum 150 in exterior, respectiv 100 in interior. „Se permite un numar…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca in urmatoarele zile urmeaza sa apara vijelii si canicula si transmie populatiei sa tina cont de avertizarile Ro Alert, informeaza Antena 3 . „Ce nu s-a auzit este ca impreuna cu canicula care va veni, fiind si umiditate mare,…