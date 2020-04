CORONAVIRUS ROMANIA. "Au aparut foarte multe fake-uri, știri false in rețelele de socializare, s-a atribuit ministrului Sanatații faptul ca urmeaza sa punem pe toți care sunt peste 65 de ani in carantina instituționalizata, ceea ce este fals! Alții au ieșit sa zica ca imediat incepem relaxarea și de maine totul este perfect. Nu este așa! Mai avem o perioada de trecut prin ea, vine 1 Mai și mesajul de acum catre toți este sa nu-și planifice activitați pentru 1 Mai, activitați precum cele pe care le-au planificat in alți ani, adica mers la plaja, mers la gratare etc., pentru ca masurile de restricție…