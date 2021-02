Raed Arafat, anunț pentru fanii Neversea și Untold: E pe riscul lor Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat a anunțat, duminica, ca festivalurile nu se vor putea ține anul acesta, din cauza faptului ca in prezent numarul maxim de persoane adunate intr-un singur loc și care desfașoara aceeași activitate este de circa 100. Unii organizatori de festivaluri au pus deja la vanzare biletele, insa autoritațile nu pot estima evoluția situației epidomiologice. „Nu ar trebui sa se grabeasca” Raed Arafat susține ca organizatorii festivalurilor s-au grabit in ceea ce privește punerea in vanzare a biletelor și ca in cazul anularii acestora in contextul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

