- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit, vineri, la Digi24, despre scenariile pentru valul patru al pandemiei și masurile care ar putea fi aplicate, in contextul in care Europa se pregatește pentru un nou val al pandemiei de coronavirus. Raed Arafat a spus ca abordarea…

- In Romania vor urma noi relaxari incepand cu data de 1 august, iar premierul Florin Cițu a vorbit despre ele in fața jurnaliștilor prezenți la Parlament, dupa cum arata Libertatea . Premierul a precizat ca a discutat cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat pe acest subiect,…

- Vaccinarea anti-COVID reprezinta solutia pentru evitarea unui val patru al pandemiei, a declarat, joi, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, care a adaugat ca, in prezent, varianta Delta a SARS-CoV-2 este ‘in crestere’ aproape in toata lumea. ‘La noi, din fericire, inca suntem…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, marti, ca situatia epidemiologica din Romania este foarte buna, in prezent, insa a subliniat ca vaccinarea ramane solutia in contextul raspandirii variantelor Delta si Delta plus a noului coronavirus. “Oamenii trebuie sa se informeze…

- Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat, vineri, pe pagina sa de Facebook, dupa Curtea de Conturi a sesizat DNA pentru posibile nereguli privind achizitii facute anul trecut de Ministerul Sanatatii condus de Nelu Tataru si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aflat in subordinea Departamentului…

- Cand romanii se vor vaccina in proporție de 60 – 70 la suta e posibil sa ne putem intoarce la normalitatea de dinainte de pandemie, a declarat, joi, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU),...

- Raed Arafat, declaratii cu privire la situatia Romaniei, in contextul pandemiei. Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat, pentru Digi24, ca situatia este favorabila, incidenta raspandirii COVID 19 nu a crescut in niciun judet in ultimele 24 de ore, dar nu recomanda…

- Raed Arafat a fost intrebat, luni, despre discriminarea persoanelor pe baza vaccinarii anti-coronavirus. Șeful DSU a explicat ca exista alternative. „Nu vrei sa te vaccinezi, te testezi, deci ai alternativa, deci nu putem spune ca noi fortam populatia sa vina doar vaccinata”, a afirmat Arafat, excluzand…