- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a explicat ca logica transformarii Educatiei in online nu poate functiona si s-ar putea ca nici anul viitor sa nu avem scoala pentru ca nu avem garantia ca pandemia se termina la anul. "Daca opresc educatia complet pentru al doilea…

- Arafat cere menținerea școlilor deschise indiferent de rata de infectare: „sistemul de predare online nu este eficient / nu avem garanția ca anul viitor pandemia se va incheia” Arafat cere menținerea școlilor deschise indiferent de rata de infectare: „sistemul de predare online nu este eficient / nu…

- Raed Arafat a vorbit despre soarta Educatiei. Vestile nu sunt deloc imbucuratoare, avand in vedere ca varianta Delta este periculoasa pentru tineri. Daca opresc educația complet pentru al doilea an, s-ar putea nici anul viitor sa nu avem școala, pentru ca nimeni nu are garanția ca pandemia se termina…

- Cursurile fata in fata sunt suspendate pentru aproape 18.000 de elevi din cauza infectarilor cu Sars-Cov-2, anunța Mediafax. Din centralizarea de vineri a situației epidemiologice reiese ca 1.091 de preșcolari sau elevi au fost confirmați cu COVID-19. Numarul angajaților din educație…

- Ce spune ministrul Educației despre masca de protecție la școala. Condițiile pentru predarea online Masca de protectie este „absolut necesara” in interior, fiind cea mai importanta masura de protectie impotriva noului coronavirus, iar vaccinarea poate pune capat acestei crize sanitare, a declarat luni…

- Mai este foarte puțin timp și elevii romani se intorc in bancile din salile de curs, caci noul an școalr, 2021-2022, sta sa inceapa. Insa, pentru ca inca ne luptam cu pandemia de coronavirus, ministrul Educației a ținut sa mai faca un anunț important in ceea ce ii privește pe școlari. Din septembrie,…

- Ce reguli sanitare se vor respecta in continuare in școli. Anunțul ministrului Sorin Cimpeanu Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca in scoli se vor respecta in continuare normele de protectie sanitara, dupa 13 septembrie – cand se vor relua cursurile, printre care purtarea mastii, distantare…

- Zilele trecute, premierul Florin Citu a declarat ca Romania va inregistra un val patru al pandemiei, dar ca ministerul Sanatatii va fi pregatit pentru un astfel de moment. Intr o interventie pentru digi24.ro, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu s a declarat optimist in privinta reluarii scolii cu prezenta…