- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat in aceasta seara ca starea de alerta se prelungeste cu 30 de zile. Raed Arafat a mai declarat ca masca de protectie va deveni obligatorie in zonele in care incidenta va trece de 3 la mie. De asemena, nunti,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, ca starea de alerta se prelungește pe teritoriul Romaniei din 15 septembrie, pentru inca 30 de zile, iar in hotarare au fost cuprinse și reguli pentru desfașurarea alegerilor locale din 27 septembrie. Secretarul de stat Raed Arafat a spus, in ședința de guvern,…

- Guvernul va prelungi, in ședința de luni, starea de alerta, cu aplicare de marți, 15 septembrie. Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a anunțat ca alegatorii vor trebui sa se dezinfecteze la intrarea și ieșirea din secția de vot iar cartea de identitate va trebui atinsa doar de ei. De asemenea, proiectul…

- Secretarul de stat, Raed Arafat a afirmat, luni seara, ca problema pandemiei nu va putea fi rezolvata odata cu apariția unui vaccine anticoronavirus. „Ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, a afirmat seful DSU la postul Antena 3. „Cum au zis si cei de la OMS,…

- Raed Arafat a anunțat o veste pe care unii dintre romani sigur au luat-o in calcul, in special dupa ultimele vești. Secretarul de stat a susținut ca putem intra din nou in carantina totala. Raed Afarat, despre o noua stare de urgența Raed Arafat a venit cu detalii despre lucrul de care se temeau unii…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, joi seara, ca nu se poate spune ca situatia este controlata in ceea ce priveste raspandirea pandemiei, mai ales in unele zone ale tarii. ”Clar ca situatia nu este sub control”, afirma Arafat, precizand ca avem lucruri de imbunatatit la efectuarea anchetelor…

- Secretarul de stat in MAI a vorbit ieri seara despre situația ingrijoratoare a creșterii numarului de imbolnaviri. Raed Arafat atrage atenția unei prognoze pesimiste datorata cifrelor pe care le primește din mai mai multe zone, dar și din strainatate. Scenariu negru prevazut pentru urmatoarea perioada…

- Bucureștiul a devenit lider național de cazuri noi de coronavirus. Secretarul de stat Raed Arafat spune ca virusul e in faza de raspandire comunitara prin capitala, ceea ce presupune un risc ridicat de infectare. „In Capitala exista o raspandire comunitara. Acest lucru nu il spun eu, il spun colegii…