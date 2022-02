Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi ca Romania este in acest moment pe un trend crescator clar al numarului de cazuri pozitive. El a spus insa ca aceasta situație nu trebuie caracterizata ca fiind „ingrijoratoare” sau „neingrijoratoare”, ci ca este un indiciu ca trebuie „sa ramanem precauți”. „Evoluția…

- Situație ingrijoratoare! Au inceput sa apara primele semne ale ”apocalipsei” alimentare din Romania și Europa. Valul de foamete ce urmeaza sa se abata incet, incet peste ”Batranul Continent” are ca punct de plecare criza energetica. Nefericita situație a inceput sa se resimta și in Romania. Criza din…

- Raed Arafat afirma ca este foarte probabil sa existe o noua crestere a numarului de infectii cu virusul SARS-CoV-2 dupa sarbatorile de iarna, iar in acest context autoritatile vor lua masuri in functie de situatia care se va inregistra la un moment sau altul. „E foarte probabil sa vedem o oarecare crestere,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, va sustine declaratii de presa de la ora 21.00, la finalul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in care au fost decise masurile ce vor fi impuse in Romania pentru perioada sarbatorilor de iarna. Surse oficiale au…

- Persoanele care intra în România din statele din afara Uniunii Europene - inclusiv cele vaccinate anti-COVID - vor avea obligația sa prezinte, la intrarea în România, un test PCR obținut cu cel mult 48 de ore înaintea calatoriei. Cei care nu sunt vaccinați vor intra…

- O decizie pentru masurile anti-OMICRON este așteptata saptamana viitoare de la autoritațile din Romania. Potrivit surselor Realitatea PLUS, in ședința de Guvern, șeful DSU, Raed Arafat, a venit cu propunerea ca romanii care vin din alte zone in șara sa prezinte un test RT-PCR indiferent daca sunt trecuți…

- „Fara indoiala” Omicron va ajunge și in Romania și este posibil ca o noua creștere a cazurilor sa se petreaca imediat dupa sarbatori, incepand din ianuarie, a declarat, vineri seara, la Digi24 , șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „E posibil ca luna ianuarie sa fie pentru…

- Raed Arafat despre noi RESTRICȚII de Sarbatori: Va trebui sa fie analizata situația prin 10-15 decembrie Raed Arafat despre noi RESTRICȚII de Sarbatori: Va trebui sa fie analizata situația prin 10-15 decembrie Secretarul de stat Raed Arafat, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a vorbit,…