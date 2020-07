Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au intrat în contact direct cu bolnavi de COVID-19 vor fi carantinate în baza unei decizii emise de Directia de Sanatate Publica pentru fiecare, individual, potrivit Hotarârii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, în cadrul…

- Persoanele care sosesc in Romania din tarile sau zonele de risc epidemiologic ridicat, in baza unei liste intocmite de Institutul National de Sanatate Publica, vor fi carantinate, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, in cadrul sedintei de Guvern,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor din zona verde. Orice persoana care vine din aceste tari, nu va trebui sa intre in izolare sau carantina la sosirea in Romania. The post Lista actualizata cu tarile din zona verde. Persoanele care vin din aceste state nu intra…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca definitia carantinei, asa cum a fost prevazuta in proiectul de lege privind initierea unor masuri igienico-sanitare pentru situatii deosebite de risc epidemiologic sau biologic aprobat luni de Guvern, este asemanatoare cu Regulamentul…

- Persoanele care vin din tari membre ale UE si Spatiului Economic European in care numarul cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportate la 100.000 de locuitori este mai mic sau egal cu cel din Romania in perioada similara sunt exceptate de la carantina/izolare. Lista staetelor care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit noi criterii, pe timpul pandemiei de Covid-19, in ceea ce privește exceptarea de la carantina și izolare a persoanelor care vin din state ale Uniunii Europene. A fost stabilit drept criteriu pe baza caruia se face exceptarea de la masurile de…

- Astazi a avut loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, desfașurata on-line, pentru aprobarea listei cu statele din care cetațenii care sosesc in Romania nu vor fi obligați sa intre in izolare. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, sambata, eliminarea masurilor…

- "Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si in alte parti. Oameni care s-au ghidat dupa retelele de socializare, dupa manipulare si dezinformare. Dupa oameni care veneau si ziceau ca ei pot dovedi ca e o conspiratie mondiala si nu exista virus. Din pacate, stirea zilei este ca exista virus,…