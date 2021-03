Un barbat a fost internat intr-un spital de psihiatrie din Timis dupa ce l-a amenințat cu moartea pe șeful DSU, Raed Arafat. Barbatul s-a filmat in timp ce-l amenința cu moartea pe Raed Arafat. Clipul a fost postat pe Facebook pe 10 martie. „La nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara a fost inregistrat la data de 12.03.2021 dosarul penal cu nr. 2029/P/2021, in care se efectueaza urmarirea penala fata de un suspect, sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj (…). In fapt s-a retinut suspiciunea rezonabila ca in data de 10.03.2021, in jurul orelor 12:00, aflandu-se pe marginea…