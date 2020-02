Raed Arafat: Al doilea italian care a călătorit în România nu are coronavirus Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anuntat vineri ca al doilea cetatean italian care a calatorit in Romania nu a fost infectat cu coronavirus precum era anuntat anterior. Seful DSU a precizat ca acesta a fost plasat in carantina deoarece a intrat in contact cu italianul de 71 de ani care a fost gasit cu coronavirus si este internat in Rimini. Este vorba de este un barbat in varsta de 51 de ani, care a venit &icir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nou posibil caz de coronavirus in Romania! O femeie intoarsa recent din Veneția este suspecta ca ar fi infectata cu coronavirus, anunța Digi24, care citeaza surse. Autoritațile vor face un anunț cu privire la acest subiect. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat…

- Șeful ISU, Raed Arafat, arata ca, in acest moment, in Romania doar un cetațean este infectat cu coronavirus, dar arata ca in orice moment poate sa apara un al doilea caz.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea! ”Situația nu s-a schimbat.…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat ca, cel puțin in prezent, in Romania nu a fost depistat un al doilea om cu coronavirus. Oficialul spune ca se fac investigații și ca exista un numar permanent de teste care sunt aduse in laborator, dar care in marea lor majoritate…

- Miercuri, puțin inainte de miezul nopții, intr-o conferința de presa organizata la Ministerul de Interne, ministrul Sanatații, Victor Costache și secretarul de stat Raed Arafat au confirmat primul caz de coronavirus din Romania.Un tanar din județul Gorj, angajat la restaurantul italianului și care l-a…

- (Foto: Inquam\George Calin) Raed Arafat și ministrul Sanatații, Victor Costache, au anunțat miercuri noaptea ca a fost depistat primul caz de infectare cu coronavirus in Romania. Cei doi oficiali au anunțat un rezultat pozitiv la testele din Gorj: un barbat dintr-un sat, care a fost la vanatoare cu…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a comunicat Grupul de comunicare strategica inființat la Ministerul de Interne. ”In cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, iși continua razoiul cu cei din Guvern, ca urmare a OUG care pune pe picior de egalitate spitalele private cu cele de stat. Arafat arata ca odata intrat in vigoare aceasta masura, spitalele private vor incerca sa obțina profit maxim și vor…

- ​Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu este impresionat de declarațiile lui Raed Arafat ca va pleca din țara daca va fi dat afara de la șefia Departamentului pentru Situații de Urgența. „Eu sunt liberal și respect opiniile tuturor referitoare la libera circulație”, a spus luni ministrul.…