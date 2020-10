Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Așa cum evolueaza lucrurile acum, riscul de a ajunge la indicele 3 pentru Capitala este foarte clar și foarte posibil, a declarat vineri seara, la Digi24, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, care a explicat ce masuri vor intra in vigoare in București in momentul in care se…

- Evenimente private precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatii deschise, precum si in spatii inchise sunt interzise in perioada urmatoare, pana cand va scadea numarul de persoane infectate cu noul coronavirus, a declarat, marti seara, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca aceasta prevede si purtarea obligatorie a mastii in toate spatiile deschise in localitatile unde indicele cazurilor de…

- București: 38 de indieni care lucreaza la un șantier, infectați cu Covid 38 de muncitori originari din India care lucrau pe un șantier de construcții imobiliare din capitala în sectorul 4 au fost infectați cu noul coronavirus. Pe șantier lucreaza peste 200 de angajați, care au fost deja…