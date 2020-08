Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, este de parere ca anumite „personaje” din spațiul public și-au batut joc de regulile de protecție sanitara, deși acestea sunt „minimale” și au un rol major in lupta cu epidemia de coronavirus."Orice scenariu…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca nu se poate spune ca situatia este controlata in ceea ce priveste raspandirea pandemiei, mai ales in unele zone ale tarii. ”Clar ca situatia nu este sub control”, afirma Arafat, precizand ca avem lucruri de imbunatptit la efectuarea anchetelor epidemiologice.…

- Avertisment oficial lansat de Raed Arafat, privind creșterea numarului de cazuri de coronavirus in țara noastra. Suntem pe un trend crescator" privind numarul cazurilor de infectare cu coronavirus, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat: „Daca sunt respectate regulile…

- Raed Arafat a fost intrebat, vineri seara, la Digi 24, daca romanii s-au relaxat prea mult. “Fara discutie. Nu ca s-au relaxat prea mult, au devenit o parte neglijenti pentru ca vedem ca nu se respecta reguli, nu se respecta reguli de baza, noi am insistat pe regula distantarii si regulile compensatorii…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca deocamdata nu se pune problema reluarii slujbelor religioase in interiorul lacaselor de cult. Acest lucru ar putea fi permis la urmatoarea relaxare a restrictiilor, dupa 1 iulie. Arafat afirma insa ca nu s-a…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca in vara aceasta romanii ar trebui sa se limiteze la turismul intern, pentru a se feri de pericole, pentru a sprijini turismul intern si pentru a evita situatia in care ar putea fi nevoiti sa stea in izolare…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sustine ca este nevoie ca si dupa 15 iunie sa existe un cadru care sa permita mentinerea anumitor restrictii, pentru ca epidemia de coronavirus nu este inca depasita. "Poate este o soluție normala in situația in care nu…

- Ministerul Educației a schimbat valoarea temperaturii corpului pentru cei care vor veni la școala sa dea Evaluarea și BAC-ul. Astfel, daca ai peste 37,3 grade, nu intri la examene.Temperatura corporala permisa elevilor și profesorilor la examenele naționale este de 37,3 grade Celsius, potrivit infograficelor…