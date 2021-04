Șeful DSU, Raed Arafat, a spus ca tragedia de la spitalul Victor Babeș, unde 3 pacienți au murit dupa ce s-a defectat instalația de oxigen de la unitatea mobila ATI, s-a produs in urma creșterii presiunii oxigenului, dar ca nu este cunoscut motivul pentru care s-a intamplat acest lucru. El a adaugat ca acest TIR de terapie intensiva a funcționat timp de mai multe luni, fara probleme, in Argeș, și ca toate unitațile mobile ATI sunt in garanție și „au fost verificate cam o data la 2-3 luni”.