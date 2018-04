Raed Arafat a explicat ca a facut acest gest pentru a le demonstra sefilor de spital ca in cazul unui incediu real, masinile pompierilor nu ar fi avut cum sa intervina.

"Va dau un exemplu, de unde poate sa porneasca o catastrofa. Intr-un spital din tara, am intrat in curte si am gasit ca nu au cum sa intri - era imposibil. Erau masinile medicilor care nu vor sa parcheze un pic mai departe. Erau masinile unor apartinatori, care au rezolvat sa intre sa parcheze in curte. Mai erau si ambulantele... Si ce-am facut: am sunat la pompieri si am zis ca este incendiu. Au venit si nu au putut…