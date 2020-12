Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat cu puțin timp in urma, la sosirea in Romania a primelor 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, prin Vama Nadlac 2, ca este „un moment istoric”. „Asistam la un moment istoric, care arata ca lumea a gasit o solutie, incepem s-o aplicam.…

- In cursul serii de marti, secretarul de stat Raed Arafat a discutat in direct despre vaccinarea anti-COVID in Romania, in contextul in care la data de 21 decembrie serul realizat de Pfizer si BioNTech ar putea fi aprobat de Agentia Europeana a Medicamentului. „Inceperea vaccinari nu inseamna reducerea…

- Publicul american va incepe sa primeasca vaccinul coronavirus Pfizer / BioNTech de luni, dupa ce acesta fost autorizat de urgența pentru utilizare, au anunțat oficialii americani, citați de BBC. Primele trei milioane de doze de vaccin vor fi expediate „in toate statele” in acest weekend, a…

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, „in cel mai fericit caz”. El spune ca principalul centru de…

- Primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea ajunge in Romania inca de la finalul lunii decembrie, a spus medicul argeșean Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. „In cel mai fericit caz, ne asteptam ca in a doua jumatate a lunii decembrie, spre sfarsitul lunii decembrie,…

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, “in cel mai fericit caz”, precizeaza news.ro . El spune ca principalul…