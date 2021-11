Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, in care se spune ca poarta arma, au devenit virale. Medicul spune ca este „dezinformare”, iar el nici macar nu are permis de port arma. Imaginile cu dr. Raed Arafat care ar purta arma la brau au devenit virale, insa medicul…

- Șeful DSU a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook in urma cu puțin timp și acuza „dezinformare” in acest caz, precizand ca „nici macar nu are permis de port arma”. „Pistolul care il port la brau.. conform afirmatiilor unor dezinformatori pe care, din pacate, le cred multi dandu-le share la aberatiile…

- Imagini cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, in care se spune ca poarta arma, au devenit virale. Medicul spune ca este „dezinformare”, iar el nici macar nu are permis de...

- Imagini cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, in care se spune ca poarta arma, au devenit virale. Medicul spune ca este „dezinformare”, iar el nici macar nu are permis de port arma. Imaginile cu dr. Raed Arafat care ar purta arma la brau au devenit virale, insa…

- Alti sase pacienti cu SARS-CoV-2, aflati in stare grava, sunt transferati miercuri la spitale din Germania. „Astazi, cei sase pacienti vor fi dusi la Munchen si la Nurenberg. Aeronava va avea doua aterizari. Pacientii vin de la spitalele Universitar, de la Bagdasar, de la Elias si de la Matei Bals.…

- In Romania sunt extrem de multe persoane dezinformate, spune Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Acesta gasește drept vinovate unele platforme sociale ce raspandesc numai minciuni legate de pandemie, iar oamenii tind sa creada acele lucruri. „Sunt oameni care raspandesc știri…

- "Suspendarea internarilor și operațiilor pentru pacienții care nu sunt cazuri de urgența este o crima! Iar efectele vor fi dramatice și pe termen lung: vorbim despre condamnarea la moarte cu premeditare a mii de romani! N-a fost suficient ca, de un an și jumatate incoace, zeci de mii de pacienții cronici,…

- Extremistul clujean Calin Marincuș, membru PSD și simpatizant Noua Dreapta, il amenința cu moartea pe Raed Arafat , șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), pentru ca vrea sa impuna testarea și vaccinarea pentru accesul la evenimente. Declarațiile ireale, facute intr-un live pe Facebook,…