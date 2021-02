Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina COVID-19, mult mai contagioasa și mai periculoasa, poate fi depistata in Romania prin analize complexe și scumpe pe care le prelucreaza doar trei laboratoare. Deja, sunt confirmate cazuri noi cu mutația britanica in București și Suceava. Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, la Tema…

- Șeful DSU a declarat ca noua tulpina de coronavirus va ajunge cu certitudine și in Romania. Din cauza ei, Marea Britanie a intrat deja in lockdown. Totuși, specialiștii spun ca nu e o tuplina mai agresiva,...

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, duminica, dupa identificarea unei noi tulpini de coronavirus in Anglia, ca astazi sau luni este posibil ca Romania sa ia decizia daca va bloca sau nu zborurile cu Regatul Unit, dupa ce mai multe state au facut deja acest lucru. Intre timp, decizia a fost luata…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, spune ca cei care se infecteaza cu noua tulpina a Covid-19 au aceleași simptome ca cele cunoscute deja, insa diferența este ca se raspandește mult mai repede. ”Tulpina, intr-adevar, are o contagiozitate mai mare. Cei care se imbolnavesc, chiar…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca cei care se infecteaza cu noua tulpina de coronavirus au aceleasi simptome cunoscute pana acum, dar ca aceasta se raspandeste mult mai repede. Arafat a transmis ca panica nu este justificata in acest sens. ”Tulpina, intr-adevar,…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX care vor fi restricțiile din pandemie in perioada Craciunului, ce noi masuri vor fi luate in localitațile unde numarul cazurilor de coronavirus crește alarmant și ce spun specialiștii…

- Zborurile catre Marea Britanie au fost suspendate din cauza noii tulpini de coronavirus. Contagiozitatea este foarte mare! Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a explicat in direct, la Antena 3, motivele pentru care autoritatile romane au decis suspendarea zborurilor intre Romania…

- Raed Arafat a facut un anunț ingrijorator despre noua tulpina de COVID-19 descoperita in Regatul Unit, explicand totodata de ce au autoritațile hotarat ca zborurile intre Romania și Marea Britanie sa fie suspendate. Iata ce a declarat Secretarul de stat in Ministerul de Interne!