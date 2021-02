Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea Seini va intra in carantina din cauza inmulțirii numarului de cazuri de infectare cu virusul SARS CoV-2. Masura stabilita de autoritați va intra in vigoare miercuri, la pranz. Reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Maramureș anunța ca a fost emis ordinul…

- In localitațile Bragadiru și Chiajna din județul Ilfov masura carantinei se prelungește pentru inca o saptamana. Carantina se prelungește in aceste doua localitați incepind de vineri seara, ora 22.00. „In urma emiterii ordinelor sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, incepand…

- Carantina zonala a fost prelungita cu inca 14 zile in municipiul Constanta, masura intrand in vigoare vineri, de la ora 20,00, informeaza un comunicat de presa transmis de Prefectura. Potrivit sursei citate, prelungirea carantinei zonale pentru municipiul Constanta cu alte 14 zile a fost…

- Carantina in municipiul Constanta a fost prelungita cu inca doua saptamani, incepand de vineri, de la ora 20:00, ramanand in vigoare aceleasi masuri de pana acum. Incidenta infectarilor cu noul coronavirus in municipiul Constanta era joi de 8,67, potrivit news.ro. Prefectura Constanta a anuntat…

- Doua comune importante din apropierea Capitalei intra in carantina incepand de joi, ora 22:00, dupa ce rata de infectare a trecut de 10 la mia de locuitori, conform Prefecturii Ilfov. Este vorba despre localitațile Berceni și Clinceni din județul Ilfov. Potrivit unui comunicat al Prefecturii, pentru…

- Comunele Berceni și Clinceni din județul Ilfov intra de joi in carantina, cu o rata de infectare de 10,11 la mia de locuitori, respectiv 10,03. Prefectura Ilfov anunța joi ca pentru comuna Berceni se instituie masura de carantina zonala, in urma emiterii ordinului șeful Departamentului pentru Situații…

- Municipiul reședința de județ, Constanța, va intra in carantina. Decizia va fi luata joi in ședința CJSU. Miercuri, rata de infectare din municipiul Constanța a ajuns la 8,78 la mie. Noile restricții ar urma sa intre in vigoare incepand din acest weekend. „In momentul de fața se elaboreaza hotararea…

- Comuna Ciorogarla va intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile, a anunțat Prefectura Ilfov. Masura a fost luata dupa ce rata de incidența din ultimele 14 zile a ajuns la aproape 8 la mia de locuitori. „Incepand cu data de 13.11.2020, ora 20,00, pentru comuna Ciorogarla a fost instituita carantina…