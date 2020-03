Stiri pe aceeasi tema

- In doua interviuri, unul pentru Adevarul și celalalt pentru Digi 24, ministrul demisionar al sanatații il ironizeaza pe Raed Arafat: ”E important ca cei care se pricep la spitale sa se ocupe de spitale si cei care se pricep la transport si situatii de urgenta sa se ocupe de ceea ce fac ei mai bine”.Silit…

- Astazi, 21 martie a.c., incepand cu ora 19:00 va avea loc o declaratie de presa la sediul MAI. Declaratia va fi sustinuta de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela si de secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat.Declaratia de presa va fi transmisa de TVR. Declaratia va fi transmisa si…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat au sustinut marti seara o conferința de presa. StirileTVR.ro va ofera cele mai importante informații despre situația privind criza declanșata de coronavirus.

- Spitalul de Urgența MAI “Prof. Dr. Dimitrie Gerota” a intrat in carantina, a anunțat Raed Arafat in conferința de presa. ”Pacientii si personalul spitalului raman in carantina timp de 14 zile”, a afirmat secretarul de stat. ”Ancheta epidemiologica continua pentru a identifica toate persoanele care au…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca tanarul din Gorj, primul pacient confirmat in Romania cu virusul Covid-19 și ale carui teste au ieșit negative, nu poate fi lasat sa plece acasa, unde membrii familiei...

- Șeful ISU, Raed Arafat, arata ca, in acest moment, in Romania doar un cetațean este infectat cu coronavirus, dar arata ca in orice moment poate sa apara un al doilea caz.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea! ”Situația nu s-a schimbat.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, vor susține, la ora 14:30, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o conferința de presa referitoare la gestionarea situației privind coronavirusul.Raed Arafat și Nelu Tataru…

- Șeful ISU, Raed Arafat, a declarat joi, la Antena 3, dupa ce un roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, ca situația este serioasa intrucat pe vapor sunt deja 150 de cazuri de imbolnavire.„In interiorul navei…