- Pasagerii vor trebui in viitor sa demonstreze ca au fost vaccinați impotriva Covid-19 pentru a putea urca in zborurile Qantas, a anunțat șeful companiei aeriene australiene, citat de BBC. Șeful transportatorului aerian, Alan Joyce, a declarat ca aceasta va fi „o necesitate” atunci cand vor…

- Un ofiter din cadrul fortelor de pace ruse a fost ranit in urma exploziei unei mine in Nagorno-Karabah, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Totodata, un militar azer a murit, iar alti patru reprezentanti ai Ministerului pentru Situatii de Urgenta al republicii Nagorno-Karabah au suferit diverse…

- Ministrul Finanțelor a anunațat luni ca are observații la raportul de predare primire a ministerului, ca sunt citeva anchete in derulare in minister in acest moment și ca va semna documentul dupa finalizarea investigațiilor. Florin Cițu a preluat Ministerul Finanțelor in urma cu un an de la…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 461 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 130 de luni, la un randament mediu de 3,42% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Numarul focarelor COVID-19 din judetul Timis a scazut, in ultimele 24 de ore, ajungand la 28, dupa ce au fost inchise patru dintre ele, inregistrandu-se si o scadere a ratei de infectare cu SARS-CoV-2, la 7,33 la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis, potrivit Agerpres.…

- Episcopul Macarie a explicat duminica in orașul suedez Helsingborg, in ce conditii ar trebui sa aiba loc acumularea bogatiilor materiale. „Daca putem sa adunam cele materiale, sa le adunam cu multa masura, cu mult discernamant si sa ne gandim si la cei de langa noi, cei care sunt in suferinta…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a suferit o leziune musculara la coapsa stanga, in meciul pe care echipa lui, AC Milan, l-a castigat, duminica, in deplasare, cu 3-1, in fata formatiei Napoli, informeaza presa italiana. Ibrahimovic a fost inlcouit de Colombo in minutul 79 al meciului de…

- Vin vești bune pentru angajatori. Termenul de plata pentru mai multe facilitați acordate de Guvern s-a redus. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța ca a fost redus la 10 zile termenul de plata pentru ultimele masuri adoptate, respectiv timp flexibil de munca, sprijin pentru zilieri sau pentru…