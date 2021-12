„Incercam o intoarcere la normalitate, dar cu respectarea masurilor″, explica ministrul Sanatații decizia de a da liber la petrecerile publice in strada, de Craciun și de Revelion. Au fost eliminate deja și restricțiile de circulație pe timpul nopții, iar magazinele și restaurantele vor ramane deschise pana la ora 22. In schimb, cei care voiau sa […] The post Raed Arafat a explicat de ce a fost nevoie de introducerea formularului de localizare first appeared on Ziarul National .