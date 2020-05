Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a exemplificat, duminica seara, la Digi24, cateva cazuri concrete cu privire la modul in care ne vom trai viața dupa data de 15 mai, odata cu posibila relaxare a masurilor care asigura prevenirea raspandirii coronavirusului.

- Președintele a anunțat ca dupa data de 15 mai, vom putea circula liberi. De asemenea toata lumea va fi obligata sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise, dar și in transportul public in comun. ”Am vazut o noua intalnire pentru a incepe sa detaliem ce am anunțat ieri, așa numitul plan…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, doctorul Raed Arafat, indeamna toata lumea sa poarte masca de protecție, asta deși in urma cu mai mult timp, la declanșarea pandemiei, autoritațile specificau anumite condiții in care purtarea maștii era necesara ori obligatorie. Acum, se pare, purtarea…

- Raed Arafat, seful DSU, indemna populatia sa poarte masti, si ar trebui sa incepem „sa aplicam aceasta practica cat de repede posibil„, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Avand in vedere penuria de maști, Secretarul de Stat spune ca putem improviza, confecționandu-le acasa. Maștile acestea…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca este preferabil sa purtam maști cand ieșim afara. Daca nu gasim in comerț, putem improviza, explica Arafat. In Romania, purtarea maștii a devenit obligatorie in patru județe, iar aceasta masura s-ar putea extinde…

- Procurarea mastilor de unica folosinta este deja o aventura, insa nici purtarea acestora, in cazul in care le avem, nu ne garanteaza ca vom fi feriti de pericolul contractarii unui virus. Eficienta lor depinde de mai multi factori.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat, joi, ca dupa confirmarea primului caz de infecție cu noul coronavirus, nu este cazul ca romanii sa iși schimbe modul de viața, sa aglomereze magazinele sau sa intre in panica.„Nu este nevoie sa ne schimbam modul de viata,…