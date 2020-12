Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anunțat ca luna decembrie nu va fi una prea aproape de normalitate, fiind așteptata o creștere a cazurilor de coronavirus in Romania. Șeful DSU susține ca se vor impune noi restricții daca cetațenii nu vor ințelege situația in care ne aflam la acest moment.

- Raed Arafat a anunțat in cursul zilei de marți decizia finala privind reducerea timpului de așteptare la Unitatea Primi Urgențe. Șeful DSU a precizat ca au fost comandate teste rapide pentru depistarea COVID-19, urmand a se efectua pacienților care se prezinta cu simptome specifice. Pacienții de la…

- Noul coronavirus provoaca o stare de alerta in toata lumea, iar Romania se afla printre țarile care traverseaza o perioada de creștere accelerata a cazurilor. Din acest motiv, autoritațile competente cu gestionarea acestei situații de criza din Romania au susținut in cursul serii de ieri o ședința de…

Raed Arafat, cea mai groaznica veste pentru Romania: "Lupta cu Covid-19 a fost pierduta!" Ce MASURI se impun! Raed Arafat a dat cea mai groaznica veste de pana acum pentru…

- Pandemia de coronavirus pune asediu pe Romania, de la zi la zi. Ieri a fost anunțat un nou record de cazuri de COVID-19, 4.016. Din pacate, este prima zi in care imbolnavirile au depașit 4.000 de cazuri, modificand radical incidența cazurilor acumulata in ultimele 14 zile. Autoritațile sunt in alerta,…

- Marți seara, 13 octombrie, a avut loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Raed Arafat și Nelu Tataru au anunțat ce se va intampla cu Romania din 15 octombrie. Anunțul in miez de noapte al Guvernului Romaniei. Ce se intampla la granița cu Ungaria Incepand cu data de 15 octombrie…

- Raed Arafat a fost intrebat daca Romania va ajunge in zece zile sa aiba intre 5.000 si 7.000 de noi cazuri de imbolnaviri cu COVID. Acesta a explicat ca, din pacate, scenariul este destul de aproape de a deveni realitate, din cauza raspandirii comunitare foarte extinsa. „Daca nu se va rezolva problema…

- Șeful DSU Raed Arafat a publicat marți seara, pe contul sau de socializare, adresa primita de la DNA in care procurorii spun ca numele sau nu apare in niciun dosar de corupție in calitate de suspect sau inculpat.„Ca urmare a atacurilor continue aduse la adresa mea, diseminate opiniei publice…