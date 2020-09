Raed Arafat a apelat la DNA Șeful DSU Raed Arafat a publicat pe contul sau de socializare adresa primita de la DNA in care procurorii spun ca numele sau nu apare in niciun dosar de corupție in calitate de suspect sau inculpat. „Ca urmare a atacurilor continue aduse la adresa mea, diseminate opiniei publice de catre posturi de televiziune, prin care, pe baza unor informații care ar fi date pe surse, numele meu ar aparea in dosare de corupție instrumentate de DNA, am inaintat la DNA o adresa in vederea stabilirii daca ma aflu in calitatea de suspect sau inculpat in vreun dosar penal aflat pe rolul instituției”, scrie Arafat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

