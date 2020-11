”Noi am ajuns, in ultima perioada, sa mutam personal pacientii de la o sectie care nu are terapie intensiva in unitatea de primiri urgente unde am asigurat locuri cu ventilator, pana gasim loc in terapie intensiva. (...) Exista solutii de urgenta care pot fi rezolvate si local, dar si pe plan larg daca se apeleaza la Centrul national de conducere”, a afirmat Raed Arafat marti seara, la Digi 24.

Raed Arafat a precizat faatul ca unitatea mobila va…