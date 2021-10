Stiri pe aceeasi tema

- Noi restrictii au fost aprobate, sambata, in forma trimisa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). „HG de modificare a hotararii de prelungire a starii de alerta, aprobata azi va permite desfasurarea unor activitati doar pentru persoanele care sunt vaccinate sau daca au trecut 10 zile…

- Guvernul a aprobat hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența prin care se elimina pragul de infectare de 6 la mie pentru inchiderea școlilor. De asemenea, masca de protectie redevine obligatorie in toate spațiile inchise sau deschise, in localitațile cu incidența de peste 6 la mie. „In…

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat joi seara o Hotarare prin care instituie obligativitatea purtarii maștii nu doar in spațiile inchise, ci și pe strada. Masura va fi aplicata in toate localitațile in care incidența cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000…

- CNSU: Masca obligatorie pe strada in localitațile cu incidența mai mare de 6 la mie. Mai puține restricții pentru vaccinați Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care prevede ca masca sa devina obligatorie și in spații deschise, in localitațile in care incidența…

- Autoritațile au pregatit un nou set de restricții ce urmeaza a fi puse in practica dupa ce indicele de infectare a depașit 6/mie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit joi seara pentru a decide noi masuri in contextul exploziei de infectari. Masca va fi OBLIGATORIE și in aer liber,…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise din localitatile cu incidenta a imbolnavirilor de COVID-19 de peste trei la mia de locuitori, potrivit unei decizii adoptata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea, noteaza Agerpres. Totodata,…

- „La acest moment nu s-a discutat, nimeni nu poate sa excluda daca ajungem la rata de infectare foarte mare, acum suntem la doi și ceva la suta. Daca vedem ca este o creștere semnificativa care arata ca exista foarte mulți infectați printre noi este posibil sa se ajunga la unele reguli pe martea maștii,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…