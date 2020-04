Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara ca exista analize care arata ca varful epidemiei de COVID-19... The post Raed Arafat a anuntat cand va fi varful epidemiei de COVID-19 in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara ca exista analize care arata ca varful epidemiei de COVID-19 este asteptat in Romania in perioada 22-26 aprilie, insa aceste date se pot modifica. Arafat sustine ca masurile de preventie vor trebui mentinute si dupa ce varful epidemiologic…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara ca exista analize care arata ca varful epidemiei de COVID-19 este asteptat in Romania in perioada 22-26 aprilie, insa aceste date se pot modifica. Arafat sustine ca masurile de preventie vor trebui mentinute si dupa ce varful…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Piatra Neamț, ca specialiștii ministerului estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus va fi atins in Romania intre 20 și 25 aprilie. De...

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat, duminica la "Marius Tuca Show", ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in Romania in luna aprilie, dar ca nu stie cat va dura....

- Medicul Dorel Sandesc, presedintele Asociației de Anestezie și Terapie Intensiva din Romania, a dezvaluit realitatea ingrijoratoare din spitale. Ce se va intampla cu pacienții, in momentul in care epidemia de coronavirus va atinge apogeul?

- Izolarea la domiciliu la care fac apel toate autoritațile nu se anunța a fi o masura viabila pentru stoparea epidemiei de coronavirus. Prof. Dr. Olga Simionescu, șeful clinicii Dermatologie 1, Spitalul Clinic Colentina, a vorbit despre pandemia de COVID-19 in emisiunea Marius Tuca Show și spune ca…