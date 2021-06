Rădulescu(BT): România are şanse ca până la finele deceniului…

România are sanse foarte mari ca pâna la finele acestui deceniu sa depaseasca alte trei tari si sa se pozitioneze în top 10 economii din Uniunea Europeana din perspectiva PIB-ului nominal, considera Andrei Radulescu, director analiza macroeconomica la Banca Transilvania, scrie Agerpres. Potrivit acestuia, anul trecut scaderea pe PIB nominal a fost de doar aproximativ 5 miliarde de euro, la 218,2 miliarde de euro.&"Reiterez ideea pe care am mentionat-o si înaintea pandemiei, ca România are sanse foarte mari ca pâna la finele acestui deceniu sa depaseasca alte…