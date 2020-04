Stiri pe aceeasi tema

- Dan Paștiu, CEO al firmei sibiene Dabo International va participa miercuri 22 aprilie ora 12 la o întâlnire online realizata #deladistanța la care va raspunde întrebarilor cititorilor despre cum vede reluarea activitații economice, schimbarile pe care le va aduce aceasta pandemie în…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 417 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii și jandarmii…

- Și perioadele complicate pot fi frumoase. Iar daca abordam lucrurile intr-o maniera creativa, pana și autoizolarea se poate dovedi interesanta. Spunea, candva, un mare scriitor, ca frumusețea va salva lumea. Pornind de la aceasta idee, vinaria Radacini a inițiat campania VIN LA ARTA, online, cu susținerea…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului s-a auto-sesizat in cazul unui document care s-a viralizat vineri in spatiul public privind o serie de masuri de reducere a mobilitatii. Raed Arafat cere populatiei sa ignore informatiile aparute in document.

- De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, s-a inregistrat o crestere a numarului de comercianti necinstiti care vand online produse inselatoare si care pretind ca ar putea preveni sau vindeca noul coronavirus, a transmis joi Comisia Europeana intr-un comunicat, potrivit Agerpres.Afirmatiile…

- ​Numarul de utilizatori de internet și de cumparatori online din România este înca la un nivel care ne arata ca piața nu este matura, dar creșterea este tot mai evidenta de la un an la altul. Cea mai mare parte a bugetelor de marketing online sunt îndreptate catre Google și Facebook,…