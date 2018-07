Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica din Senat a dat marti raport favorabil unei propuneri legislative potrivit careia faptele savarsite de persoane aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen…

- Comisia juridica din Senat a dat marti raport favorabil unei propuneri legislative potrivit careia faptele savarsite de persoane aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat marti dimineata un raport de admitere pentru initiativa care modifica LKegea 176/2010 privind integritatea in functiile publice. Astfel, faptele de incompatibilitate si conflict de interese pentru demnitari si functionarii publici se vor prescrie in termen de 3…

- Initiatorul proiectului de lege, deputatul PNL Florin Roman, sustine ca radarele trebuie semnalizate la fel cum se face in toate tarile civilizate, iar masurile asemanatoare in alte tari au dus la scaderea numarului de decese in accidentele rutiere. Deputatul USR Catalin Drula a spus ca proiectul…

- Deputatii din comisia juridica au aprobat, luni, raport favorabil la proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului. Propunerea legislativa prin care se propune pedepsirea cu inchisoare de la 3 la 10 ani a unor fapte precum constituirea unei organizatii…

- Camera Deputatilor a respins miercuri proiectul de modificare a Legii ANI, potrivit caruia faptele savarsite de persoanele aflate in functii si demnitati publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate ar fi trebuit sa se prescrie dupa trei ani de la savarsirea…

- Camera Deputatilor a respins miercuri proiectul de modificare a Legii ANI, potrivit caruia faptele savarsite de persoanele aflate in functii si demnitati publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate ar fi trebuit sa se prescrie dupa trei ani de la savarsirea…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, modificarea Legii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) potrivit careia faptele savarsite de persoanele aflate in functii si demnitati publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu dupa trei ani de la…