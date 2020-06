Stiri pe aceeasi tema

- „Problema cu epidemiologii este faptul ca ei simt ca e de datoria lor sa sperie oamenii și sa ii trimita in izolare, in distanțare sociala. Așa ca spui -vor fi un milion de morți-, iar cand vezi ca au fost doar 25.000 spui – este așa pentru ca ați ascultat de sfatul meu-. Așa s-a […] Articolul Virusul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horațiu Moldovan, susține ca una dintre problemele logistice aflate pe masa oficialilor este legata de elevii care vor susține examenele naționale. Moldovan arata ca acestora le va fi luata temperatura la intrarea in sali și se gandesc variante pentru ca…

- Conform sursei citate, fostul președinte nu l-a uitat pe fostul premier Victor Ponta , care comparase cele doua situații. Redam declaratiile lansate de Basescu in emsiunea „ Dosar de politician ”: „Ce poți sa ii ceri lui Ponta? El n-are cum sa ințeleaga economic nimic. Criza din 2008-2010 a fost o criza…

- Nu va fi vorba de austeritate in sectorul bugetar, asa cum a fost ea definita in 2010, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, adaugand ca nu se va ajunge la taieri de salarii sau pensii, noteaza Agerpres.

- Deschiderea muzeelor, anunțata printre primele masuri de relaxare, se va face incepand de saptamana viitoare. Doar muzeele care pot indeplini criteriile de siguranța obligatorii si care vor avea bani pentru a cumpara materiale de protecție pentru angajati si vizitatori.

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Valer Dorneanu, a explicat, joi seara, ca drepturile fundamentale ale omului nu pot fi afectate printr-o ordonanta de urgenta, iar pentru ca masurile privind restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale sa fie valabile, ar fi trebuit elaborata…

- Victor Ponta condamna actuala guvernare, in vreme de pandemie, și a afirmat ca dupa 15 mai, atunci cand vor inceta restricțiile din ordonanțele militare, ar trebui ca actualul guvern sa fie inlaturat, prin moțiune de cenzura. „Avem un guvern incapabil sa reporneasca economia cu adevarat. Ar trebui pe…

- Din nou, marea problema in Asia Express devine autostopul. In incercarea de a ajunge in unul dintre locurile indicate de Gina Pistol, pentru petrecerea copiilor, Florin și Dan Ristei ajuns in pragul disperarii. Nicio mașina nu oprește, lucru care il determina de Florin Ristei sa injure ca la ușa corpului.