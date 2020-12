Stiri pe aceeasi tema

- Radulescu, BNR: ”Incepand din al doilea trimestru din 2021 vom avea o crestere economica pe care o anticipam viguroasa. Am pornit la drum cu o situatie bugetara foarte precara” Romania va avea o crestere economica "relativ viguroasa" incepand din al doilea trimestru al anului viitor,…

- PNL a publicat promisiunile electorale pentru perioada 2020-2024. In Programul de Guvernare, actualul partid de guvernamant propune electpratului marea cu sarea. PNL promite majorarea salariului mediu net cu 50%, creștere economica de 6% la nivelul lui 2024 și atragerea a circa 90 de miliarde de euro…

- „As incepe cu cea mai recenta informatie, cresterea economica pentru trimestrul trei din 2020. Daca va uitati la fiecare comunicat, nu numai in Romania, dar si cele prezentate de EuroStat se prezinta in principal informatia referitor la cresterea economica in trimestrul respectiv, trimestrul 3, relativ…

- In trimestrul III din acest an, Romania a avut o scadere economica de 6% Potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica, în trimestrul III din acest an tara noastra a avut o scadere economica de 6%, fata de perioada similara a anului trecut, dar fata de trimestrul II…

- Banca Naționala a Romaniei va emite astazi, 4 noiembrie 2020, un nou curs valutar pentru cele mai importante monede. Va fi o stabilitate sau leul pierde in fața monedei europene? Ramane sa aflam dupa ora 13:00, cand va fi publicat noul curs de schimb al BNR. Romania sub impactul pandemiei asupra activitații…

- Mediul economic post-pandemic este foarte incert, iar perioada de redresare se va caracteriza prin costuri atât publice, cât si private, a declarat vineri Eugen Radulescu, director al Directiei de Stabilitate din Banca Nationala a României (BNR), citat de Agerpres. "Viitoarele…

- “Economia Romaniei este printre economiile care au dovedit cea mai multa rezilienta. Suntem pe locul trei pe plan european, in fruntea clasamentului, ca si contractie economica. Doar doua tari sunt cu o contractie economica mai mica decat Romania in primul semestru. Noi avem o contractie de 3,9. In…