- Romania in primele tari vizate de Vladimir Putin, in cazul unui atac nuclear! Declarațiile din ultimele zile ale liderului de la Kremlin au accentuat și mai mult tensiunile in Europa. O noua analiza, semnata de cei de la Eurobserver, pun in balanța declarațiile lui Putin. Se face o analiza și daca amenințarile…

- Guvernele primelor cinci economii din Uniunea Europeana au anuntat vineri ca vor aplica de anul viitor un impozit minim pe companii convenit la nivel mondial "prin orice mijloace legale posibile", daca Ungaria nu renunta la opozitia sa privind introducerea unui astfel de impozit la nivelul UE, transmite…

- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele “Forta Dreptei”, si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul UE.…

- Aprecierea dolarului ar putea putea determina cresterea facturilor la carburanti, dar si costuri mai mari de rambursare a datoriei publice si cresterea datoriei publice raportate la Produsul Intern Brut, sustin economistii consultati de Agerpres . „Aprecierea dolarului in raport cu leul romanesc (in…

- Vanzarile de mașini electrice și hybrid a depașit anul acesta, pentru prima data, vanzarile mașinilor cu motoare diesel, a anunțat joi Ministerul Mediului, care susține ca aceasta creștere se datoreaza stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS. Datele au fost prezentate joi la o intalnire a ministrului…

- Un sondaj al Comisiei Europene arata ca, in ciuda scaderii sentimentului de incredere in economia europeana, increderea in economia romaneasca a crescut in iulie.”Increderea in economia Romaniei a crescut in iulie 2022, potrivit sondajului lunar al Comisiei Europene. In aceeasi vreme, insa,…