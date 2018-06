Stiri pe aceeasi tema

- Fiul fostului primar Radu Mazare, Raducu Mazare, a fost preluat de o ambulanta de pe terasa Maria din statiunea Mamaia.Tanarul a fost transportat la spital pentru investigatii. Potrivit medicilor, este vorba despre un caz medical. ...

Cristina Rus, fosta „Blondy", a facut ravagii pe "plaja milionarilor" din Mamaia. Ex-partenera de scena a Andreei Banica are un corp de zeița, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini de senzație cu superba blonda, pe litoral.

N-ai voie sa lipsești de la mega-concertul de sambata, 23 iunie de la Mamaia! Nuba Beach Club da startul petrecerilor de la malul marii cu super rapperul Craig David. Urmeaza o vara plina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.

Dupa seria de probleme cu Poliția, fostul mare tenismen Ilie Nastase a plecat la mare pentru un weekend de distracție. L-am surprins in timp ce se consola cu o bruneta tinerica. Imbracat lejer și cu un zambet relaxat pe fața, Ilie Nastase și-a facut apariția pe plaja

Cornelia Catanga este internata de doua zile in spital. Artista se confrunta cu probleme de sanatate și este posibil sa fie operata din nou. Cornelia Catanga se confrunta cu probleme de sanatate. Indragita cantareața este internata intr-un spital din Capitala pentru mai

Nu mai puțin de 3,5 milioane de euro au cheltuit tinerii in minivacanța de 1 Mai, in cluburile din Mamaia. Pentru mulți dintre ei, distracția nu s-a terminat, insa, foarte bine. Nu doar din cauza portofelului drastic subțiat, ci, mai degraba, din pricina consumului de alcool.

- Medicii Serviciului Județean de Ambulanța, Constanța, au fost alertați sa intervina pe plaja din nordul stațiunii Mamaia, unde are loc un festival de muzica electronica, pentru salvarea unor tineri care ar fi consumat substanțe interzise. Doi tineri, in coma, au fost transportați la spital.

- Un copil de opt ani a fost lovit de o mașina in timp ce baiatul incerca sa traverseze strada in fuga. Accidentul s-a produs in apropierii școlii din Viperești. Copilul a fost preluat de o ambulanța și transportat la spital cu un posibil traumatism cranio-cerebral. Un polițist aflat in timpul liber a…