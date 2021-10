Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (locul 23 WTA), campioana de la US Open, s-a oprit in sferturile de finala la Transylvania Open, dupa eșecul neașteptat in fața ucrainencei Marta Kostyuk (55 WTA), scor 6-2, 6-1. Britanica de origine romana le-a mulțumit fanilor și organizatorilor pentru susținere și a subliniat ca vrea…

- Emma Raducanu (18 ani, 23 WTA) a fost invinsa de Marta Kostyuk (19 ani, 55 WTA), scor 2-6, 1-6, in sferturile de finala de la Transylvania Open. Britanica nu va mai merge la București pentru a-și vizita bunica. Situația epidemiologica de pe teritoriul Romaniei o va impiedica pe Emma Raducanu sa iși…

- Fostul lider mondial s-a impus, joi seara, in optimi, cu 6-4, 6-2, in fața rusoaicei Varvara Gracheva și s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de tenis Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Pentru un loc in semifinale, Halep, principala favorita, va lupta contra unei alte romance Jaqueline…

- Jaqueline Cristian a reusit o calificare superba în sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a învins-o, miercuri seara, pe australianca Alja Tomljanovic cu…

- Este cumva invers decat am crezut. Dar Halep și Raducanu sunt dintr-un alt film decat celelalte participante la Transylvania Open. Un film in care totuși se vorbește romanește Victorie rapida a Simonei, victorie muncita a Emmei. 6-1, 6-2 pentru Simona impotriva Gabrielei Ruse dupa o reprezentație de…

- Emma Raducanu (18 ani, 23 WTA) a debutat cu victorie la Transylvania Open, dupa ce a trecut cu brio de meciul extrem de complicat cu Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA). Britanica s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1. La finalul meciului, jucatoarea cu origini romanești a fost intervievata de…

- Britanica de origine romana Emma Raducanu (locul 22 WTA) este principala favorita la caștigarea turneului de la Linz, Austria, la care au confirmat participarea și doua romance.Turneul WTA 250 de la Linz este programat in perioada 612 noiembrie și va fi transmis in direct pe Digi Sport. Suprafața de…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, castigatoarea trofeului la US Open, luna trecuta, a afirmat intr-un mesaj video in limba romana ca este nerabdatoare sa joace la turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca.