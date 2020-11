Radu Vasile (FSS): Medicilor care nu sunt infectionisti le e frica sa trateze bolnavii de covid, pentru ca asigurarea de malpraxis nu e valabila

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii care nu sunt infectionisti si trateaza pacienti bolnavi de Covid-19 in spitalele generale transformate in spitale suport covid ingrijesc pacientii cu teama proceselor care ar putea fi intentate de apartinatori, deoarece asigurarea de malpraxis nu este valabila la aceasta boala, a declarat,…

- "Nu am avut materiale de protectie oferite de guvernanti nicio secunda" Dana Popescu este secretar la Societatea Nationala a Medicilor de Familie Iasi, dar are un cabinet si intr-o comuna din judetul Iasi, unde are in grija 3.000 de pacienti dintre care doar 2.000 de asigurati. Referitor la declaratia…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, ieri, ca este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienți care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar, potrivit Hotnews. Șeful Guvernului a precizat ca va avea discuții, alaturi de ministrul Sanatații, cu reprezentanții medicilor de familie care s-au…

- In Venezuela, țara care se zbate intr-o crunta criza economica și politica, personalul medical este trimis sa trateze bolnavii infectați cu coronavirus fara nici o masura de protecție. Cadrele medicale care au grija de bolnavi sunt expuse in permanența infectarii.

- Cele 20 de containere cumparate de primarie și instalate la Padurea Verde, destinate celor care erau plasați in carantina in pandemia de coronavirus și folosite apoi pentru gazduirea oamenilor strazii, au alt scop acum. Ele sunt puse la dispoziția personalului medical care are grija de pacienții cu…

- Ministerul Sanatații din Romania a adoptat in data de 7 august un nou protocol terapeutic, pe care spitalele din intreaga țara trebuie sa-l urmeze in tratarea bolnavilor de COVID-19. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, ghidul terapeutic include medicamente anticoagulante, antibiotice,…

- Deja la Spitalul Militar Iasi, unitate medicala suport COVID recent intrata in lupta, au fost transferati peste 10 pacienti. Este motivul pentru care conducerea Spitalului de Boli Infectioase a declarat ca decizia privind intrarea Spitalului Militar in circuit a fost ca o gura de oxigen. O mare problema…

- Tabloul in saloanele COVID, multe dintre ele neavand decat 2/3 metri, este pe buna dreptate macabru. Bolnavii COVID se invart ca intr-o cusca, uneori la 30 sau mai multe grade Celsius, fara a avea permisiunea sa paraseasca incaperea. Cei mai "fericiti" sunt cei internati cu alti membri ai familiei.…