- SPRIJIN… Romania a pierdut o treime din doctori in criza provocata de pandemia de COVID-19. Multi au ales sa plece in strainatate, unde nu se confrunta cu lipsa fondurilor pentru medicamente, pentru hrana pacientilor sau pentru alte dotari. Pentru a suplini deficitul de personal medical, se intentioneaza…

- "Nu am avut materiale de protectie oferite de guvernanti nicio secunda" Dana Popescu este secretar la Societatea Nationala a Medicilor de Familie Iasi, dar are un cabinet si intr-o comuna din judetul Iasi, unde are in grija 3.000 de pacienti dintre care doar 2.000 de asigurati. Referitor la declaratia…

- Spitalele din Olt implicate in lupta cu COVID 19 au ramas fara locuri la ATI. Medicii fac, in zadar, demersuri pentru a reuși transferul pacienților in stare grava. O femeie infectata cu noul coronavirus de la spitalul din Balș, aflata in stare grava, și-a pierdut viața pentru ca nu a putut ajunge la…

- REFUZ… Anuntul ministrului Sanatatii, care vrea sa ii trimita pe medicii de familie la domiciliul pacientilor infectati cu coronavirus, a starnit nemultumirea medicilor, care spun ca nu dispun nici de echipamente de protectie, nici de masini care sa poata fi decontaminate. Anuntul facut duminica de…

- Directorul Agenției Naționale pentru Sanatate Publica (ANSP) a fost impotriva acordarii ajutorului de 16 mii de lei pentru personalul medical, chiar de la inceputul inițiativei. Declarația a fost facuta de epidemiologul șef, Nicolae Furtuna.

- Deja la Spitalul Militar Iasi, unitate medicala suport COVID recent intrata in lupta, au fost transferati peste 10 pacienti. Este motivul pentru care conducerea Spitalului de Boli Infectioase a declarat ca decizia privind intrarea Spitalului Militar in circuit a fost ca o gura de oxigen. O mare problema…

- Pacientii confirmati cu noul coronavirus care nu au mai fost internati in spital si stau izolati acasa sunt intr-o situatie incredibila. Medicii de familie nu le pot da concediu medical din cauza unui vid legislativ. Legea izolarii si carantinei prevede ca toti cei depistati cu SARS-COV-2 trebuie internati…