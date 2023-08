Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan și Adela Popescu au sarbatorit 8 ani de casnicie, intr-un cadru de vis, la malul marii. Cu aceasta ocazie, ei au ținut sa transmita și un mesaj fanilor care le sunt alaturi in aceasta calatorie de familie.

- Toata lumea il asociaza cu Adela Popescu și impreuna formeaza una dintre cele mai frumoase familii din showbiz, insa puțini sunt cei care știu ca Radu Valcan a mai fost insurat. Cand avea 26 de ani, Radu s-a casatorit pentru ca i s-a parut „cool”, dar a divorțat dupa patru ani. Tereza este numele primei…

- Parintele Pimen de la Muntele Athos a revenit la Podcastul lui Septimiu cu tolba plina de povesti, sfaturi si pilde de viata si spiritualitate.Intrebat in cadrul podcastului daca in fiecare zi avem nevoie de curaj, parintele a raspuns afirmativ. Da. In fiecare azi avem nevoie de curaj Viata e ca o aventura,…

- Astazi, ar fi trebuit sa fie o zi fericita pentru Lora, moment in care artista și-ar fi sarbatorit mama. Femeia a murit in urma cu trei ani, iar cantareața a distribuit o imagine alaturi de femeia care i-a dat viața și un mesaj emoționant.

- Laura Cosoi a vorbit despre concediul de doi ani pe care femeile in primesc dupa ce aduc pe lume un copil. Invitata in emisiunea Fresh by Unica, actrița a recunoscut ca iși dorește și al patrulea copil alaturi de Cosmin Curticapean, soțul ei. Casatorita cu Cosmin Curticapean din anul 2015, Laura Cosoi…

- Adela Popescu interpreteaza unul dintre personajele principale din lungmetrajul Retreat Vama Veche, regizat de Petre Nastase, unde are ocazia sa joace alaturi de doua dintre cele mai bune prietene: Ada Condeescu și Laura Cosoi. Din distribuție face parte și soțul ei, Radu Valcan, cei doi indragostindu-se…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au impreuna trei baieți și au reușit sa pastreze armonia in cuplu, depașind cu brio situațiile de criza ivite de-a lungul timpului. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea…