Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt casatoriți din 2015 și au impreuna trei copii. Cei doi sunt pasionați de calatorii și in orice moment sunt pregatiți pentru o noua escapada. Fosta prezentatoare de la Pro TV a dezvaluit cum sunt vacanțele impreuna cu baietii ei.Adela Popescu recunoaște ca aventurile…

- Este frumos, dar și greu, spune Radu Valcan. Cat de greu i-a fost prezentatorului TV in cariera din televiziune, dar și cum a reușit sa faca fața tuturor provocarilor. Iata declarațiile exclusive facute de Radu Valcan, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Raluca Badulescu o critica pe Andreea Balan pentru stilul sau vestimentar și spunea ca este una dintre artistele „nefericit imbracate”. Designerul vedetelor a analizat felul in care jumatatea trupei Andre se imbraca.In urma cu ceva timp, atunci cand a fost invitata la emisiunea „40 de intrebari cu Denise…

- Marius Șumudica, antrenorul turcilor de la Gaziantep, e marcat de anunțul prin care mentorul sau, Mircea Lucescu, și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor. Il Luce l-a pregatit pe Șumi intr-o perioada glorioasa a Rapidului, iar cei doi au ramas in relații apropiate și peste ani. Șumudica n-avea…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a venit cu anumite precizari in privința persoanelor, care, in perioada electorala au fost degrevate de atribuții la locul de munca și care au nelamuriri despre faptul, daca vor primi sau nu salariu. In perioada organizarii și desfașurarii alegerilor, persoanele…

- Toamna incepe sa iși intre, treptat, in drepturi in țara noastra, astfel ca meteorologii anunța scaderi semnificative de temperaturi in perioada care urmeaza. Haide sa vedem, așadar, cum va fi vremea in a doua saptamana a lunii octombrie. La ce sa ne așteptam. Cum va fi vremea in urmatoarea perioada…

- Studiu Bestjobs Economia romaneasca a incetinit ritmul in acest an, pe fondul erodarii puterii de cumparare a consumatorilor, a costurilor crescute pentru firme și a stagnarii economiilor din Vestul Europei, principale piețe de export pentru industria locala. In acest context, noile masuri fiscale propuse…

- Dani Oțil pare ca se bucura de o viața lipsita de griji, insa lucrurile nu au fost așa mereu. Cum a aratat, de fapt, copilaria cunoscutului prezentator de la Antena 1. Ce a dezvaluit prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani.