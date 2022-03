Stiri pe aceeasi tema

- Supararile par a fi ireconciliabile in Partidul Național Liberal. Aproximativ 39 de organizații județene ii vor cere președintelui Florin Cițu sa iși depuna mandatul pentru a-l lasa pe premierul Nicolae Ciuca sa preia partidul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul PNL Florin Citu a declarat, marti, dupa intalnirea cu Manfred Weber, presedintele Grupului Partidului Popular European, din Parlamentul European, ca amandoi au spus foarte clar ca Romania ramane ancorata sa faca toate reformele din PNRR si nu exista niciun fel de discutie, la nivel european,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis, duminica seara, la Antena 3, liderului PNL, Florin Citu, ca daca alianta guvernamentala dintre cele doua partide se rupe, vor fi declansate alegeri anticipate, informeaza News.ro . Marcel Ciolacu a precizat ca „domnul Citu ar trebui sa recunoasca ca daca…

- Jurnalistul și analistul militar, Radu Tudor, spune ca este mai clar ca niciodata ca Rusia nu se retrage din Ucraina, ci din contra, se regrupeaza și avertizeaza ca „daca va avea loc o a doua invazie ruseasca in Ucraina, asta ne va afecta pe noi toți”, a relatat acesta intr-o emisiune Antena 3.„Vedem…

- ”Am citit si eu care sunt masurile de modificare a Codului Fiscal propuse de marele ministru de Finante, dl. Caciu, si marturisesc ca sunt siderat: zici ca suntem ori pe vremea comunismului, ori la inceputul anilor 1990 cand inca nu intelesesem care e treaba cu initiativa privata, cu economia libera,…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marți seara, 8 februarie, ca alesii locali ai PNL in Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu ii asigura o majoritate primarului general Nicusor Dan și ca majoritatile se asigura in functie de proiectele supuse aprobarii.„Nu-i asiguram lui majoritatea,…

- „Nu voi tolera actiuni, gesturi sau cuvinte care instiga la violenta! Orice e legat de acest subiect va fi sanctionat ferm de catre Partidul National Liberal. Organizatia PNL Brasov se va ocupa sa excluda din PNL persoana care a avut acest derapaj", se arata intr-un mesaj al lui Citu postat pe contul…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marți seara, 11 ianuarie, la TVR, ca „dintotdeauna sunt discuții aprinse in Partidul Național Liberal”, pentru ca „liberalii sunt mai vocali”, insa considera ca iși va pastra mandatul obținut in septembrie 2021 și care expira in 2025.„Partidul National Liberal…