- Situația este grava la Centrala Nucleara de la Zaporojie, avertizeaza șeful Agenției Internaționale a Energiei Atomice. Intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate ONU, Rafael Grossi a cerut acces in centrala pentru o delegație oficiala a Națiunilor Unite. Organizația Națiunilor Unite cere…

- Dmitri Medvedev, fostul presedinte rus si actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat, marti, ca Rusia este pedepsita prin masurile restrictive impuse de UE din „dorinta de a proteja oamenii" si a numit actuala politica europeana fata de Moscova drept „un cocktail dezgustator…

- Statele Unite au anuntat o noua transa de ajutor militar destinat Ucrainei in valoare de 270 milioane de dolari, inclusiv patru noi sisteme de artilerie de precizie Himars, informeaza France Presse. Washingtonul furnizeaza astfel Kievului un total de 20 de unitati din aceste lansatoare de rachete multiple…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Sanctiunile occidentale impotriva Moscovei pot fi considerate, in anumite circumstanțe, un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, a susținut joi vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de Reuters . ”As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite…

- Serviciul olandez de informații a anunțat joi ca a prins un spion rus care incerca sa foloseasca o identiate falsa pentru a se infiltra in interiorul Curții Penale Internaționale, care investigheaza acuzațiile de crime de razboi in Ucraina, scrie Reuters. Serghei Vladimirovici Cerkasov și-a creat o…

- Razboiul din Ucraina ar putea duce la descoperiri in domeniul energiei nucleare și al gazelor naturale, cu ajutorul Washingtonului. Iar Romania se poate situa pe acest val, scrie The New York Times . Un șir de cupole uriașe de beton se profileaza de-a lungul Canalului Dunare-Marea Neagra din Cernavoda,…

- Dmitri Medvedev, un aliat de lunga durata al lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului. In mesajul publicat pe rețeaua…