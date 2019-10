Stiri pe aceeasi tema

- "Formularea a fost (de la Comisia Europeana - n.r.) cat mai repede. (...) Pe de alta parte, ca urmare a posibilitatii prelungirii termenului la care sa aiba loc iesirea Marii Britanii cu trei luni de zile, in mod evident si Marea Britanie, atat timp cat mai este membra a Uniunii Europene, va desemna…

- Guvernul desemnat Ludovic Orban (PNL) spune ca va pastra programul de finanțare a firmelor mici și mijlocii Start-Up Nation, dar il va modifica, potrivit programului de guvernare depus la Parlament. Care vor fi principalele masuri pe care noul guvern le va lua pentru antreprenorii romani, daca va primi…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca iși dorește ca votul de investitura din Parlament sa aiba loc cel tarziu miercurea viitoare. ”In prima runda de negocieri am aratat deschidere și am acceptat foarte multe propuneri. Astazi, nu cred ca exista un motiv serios pentru ca partenerii noștri sa…

- In timp ce Ludovic Orban, premierul desemnat se straduiește sa convinga partidele din Opoziție sa voteze viitorul Guvern al PNL in Parlament, el are de dus și munca de convingere in interiorul propriului partid pentru a-i convinge pe lideri sa accepte nominalizarile pe care le vrea pentru funcțiile…

- Ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, susține ca liberalii au preluat politicile de austeritate ale defunctului PDL și de cand au șansa de a veni la guvernare au inceput sa fredoneze ”nu sunt bani, nu sunt bani”.Citește și: VIDEO Biografia fara perdea a lui Ludovic Orban, premierul…

- PSD și UDMR ar putea bloca în Parlament votul pentru echipa guvernamentala a lui Ludovic Orban, considera consultantul politic Cozmin Gușa, care arata ca acest "eșec" de etapa ar putea fi contabilizat de Klaus Iohannis în batalia

- Legat și de alagerile anticipate, dorite de USR, Alex Coita a precizat: ”Alegerile anticipate ar fi cea mai buna soluție pentru PNL și USR, dar nu este posibil, deci nu-s de acord cu ele. E bine ca Dan Barna sa nu se supuna ridicolului pentru ca ideea este nefezabila”, a comentat Alex Coita.…

- In piața politica se vehiculeaza foarte multe scenarii pentru viitorul Guvern, dar la PNL lucrurile par un pic mai clare decat pe restul eșicherului politic.Citește și: Rasturnare de situație: cat timp condusese șoferul de TIR, care a produs tragedia din Ialomița/SURSE Liderul PNL,…